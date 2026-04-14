Позиция Мадьяра по энергоресурсам может разрушить отношения Киева и Будапешта

Ранее Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, сделал ряд заявлений, в том числе об отношениях с Россией и Украиной. Так, он сказал, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но отметил, что такие контакты не будут носить «дружеский» характер. При этом политик пообещал, что сделает все для диверсификации поставок энергоносителей, но не откажется от закупок нефти и газа из России.