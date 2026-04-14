Губерниев рассказал о состоянии Талалаева после операции

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о состоянии главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Доброго здоровья и скорейшего выздоровления тренеру “Балтики” Андрею Талалаеву. Разговаривал с ним буквально час назад. Чувствует себя хорошо, продолжает лечение и скоро вернётся к работе», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
11 апреля стало известно, что Талалаев перенёс удаление 20 см кишок из-за дивертикулита. Ему сделали биопсию и исключили рак.
В настоящий момент тренер отбывает дисквалификацию, которую он получил за своё поведение в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
Ранее глава «Балтики» оценил идею боксёрского поединка Талалаева и Челестини.