Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев рассказал о состоянии Талалаева после операции

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о состоянии главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Доброго здоровья и скорейшего выздоровления тренеру “Балтики” Андрею Талалаеву. Разговаривал с ним буквально час назад. Чувствует себя хорошо, продолжает лечение и скоро вернётся к работе», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

11 апреля стало известно, что Талалаев перенёс удаление 20 см кишок из-за дивертикулита. Ему сделали биопсию и исключили рак.

В настоящий момент тренер отбывает дисквалификацию, которую он получил за своё поведение в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Ранее глава «Балтики» оценил идею боксёрского поединка Талалаева и Челестини.