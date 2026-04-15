В России призвали запретить генерировать с помощью ИИ картинки к товарам в сети

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить использование технологий искусственного интеллекта для генерации картинок к товарам в интернете. Копия обращения на имя главы Минцифры России Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул собеседник RT, в последнее время в виртуальной сфере набирает популярность нейрогенерация изображений, видео и аудио, неотличимых от реальных съёмок или записей.

«Интернет завален тысячами файлов, вводящих людей в заблуждение из-за своей поразительной правдоподобности. Между тем недобросовестные коммерсанты, продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах также освоили и внедрили нейрогенеративную технологию для визуального улучшения своих товаров», — добавил Ветров.

Другими словами, фотографии и видео предлагаемых товаров в интернете начинают не просто немного отличаться от реальности в лучшую сторону, а буквально становятся инструментом обмана покупателей, лишённых возможности лицезреть их реальный облик, заявил депутат.

«Прошу вас разработать комплекс мер, нацеленных на искоренение практики продажи товаров, представленных с помощью нейрогенеративных “улучшений”. Такое ограничение должно распространяться на отечественные маркетплейсы и иные площадки в интернете, где осуществляется розничная торговля», — говорится в тексте обращения.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил обязать авторов маркировать курсовые и дипломные работы, созданные при помощи искусственного интеллекта.