Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники Ассамблеи МПС обсудят международную безопасность и конфликты

Ожидается в том числе участие российской парламентской делегации.

СТАМБУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Спикеры 77 парламентов и свыше 800 законодателей со всего мира примут участие в открывающейся в среду, 15 апреля, в Стамбуле 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Всего в форуме будут участвовать 2,5 тыс. человек и 157 делегаций, сообщили ТАСС в турецком парламенте, при поддержке которого проводится мероприятие.

В работе Ассамблеи ожидается участие парламентской делегации РФ.

Ассамблея МПС пройдет с 15 по 19 апреля под девизом «Взращивая надежду, обеспечивая мир и справедливость для будущих поколений» и, как отмечают организаторы, станет крупным событием в парламентской дипломатии. В рамках форума планируется порядка 80 заседаний, панельных дискуссий, в центре внимания участников будут вопросы укрепления многостороннего сотрудничества, международной безопасности, региональные конфликты, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.

МПС — старейшая международная парламентская организация, основанная в 1889 году и объединяющая парламентариев 180 государств. 15 международных парламентских организаций, в том числе МПА СНГ, имеют статус ассоциированных членов МПС. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

Высшим органом МПС является созываемая дважды в год (весной и осенью) Ассамблея. Ее повестка включает общие дебаты, а также вопросы, по которым принимаются резолюции, подготовленные с участием представителей национальных групп. В МПС действуют четыре постоянных комитета — по вопросам мира и международной безопасности, устойчивому развитию, демократии и правам человека, делам ООН.

СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше