Участники Ассамблеи МПС обсудят международную безопасность и конфликты

СТАМБУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Спикеры 77 парламентов и свыше 800 законодателей со всего мира примут участие в открывающейся в среду, 15 апреля, в Стамбуле 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Всего в форуме будут участвовать 2,5 тыс. человек и 157 делегаций, сообщили ТАСС в турецком парламенте, при поддержке которого проводится мероприятие.
В работе Ассамблеи ожидается участие парламентской делегации РФ.
Ассамблея МПС пройдет с 15 по 19 апреля под девизом «Взращивая надежду, обеспечивая мир и справедливость для будущих поколений» и, как отмечают организаторы, станет крупным событием в парламентской дипломатии. В рамках форума планируется порядка 80 заседаний, панельных дискуссий, в центре внимания участников будут вопросы укрепления многостороннего сотрудничества, международной безопасности, региональные конфликты, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.
МПС — старейшая международная парламентская организация, основанная в 1889 году и объединяющая парламентариев 180 государств. 15 международных парламентских организаций, в том числе МПА СНГ, имеют статус ассоциированных членов МПС. Штаб-квартира организации находится в Женеве.
Высшим органом МПС является созываемая дважды в год (весной и осенью) Ассамблея. Ее повестка включает общие дебаты, а также вопросы, по которым принимаются резолюции, подготовленные с участием представителей национальных групп. В МПС действуют четыре постоянных комитета — по вопросам мира и международной безопасности, устойчивому развитию, демократии и правам человека, делам ООН.