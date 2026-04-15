Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Европа планирует создать коалицию по Ормузскому проливу без участия США

Европа планирует создать коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе без участия США.

Европа планирует создать коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе без участия США.

«Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов», — пишет The Wall Street Journal.

Согласно статье французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что план предусматривает международную оборонительную миссию, в которую не входят «воюющие» стороны — США, Израиль и Иран.

По задумке, европейские военные корабли не будут находиться под американским командованием. При этом план рассчитан на период после окончания войны.

В Politico ранее также писали, что британский премьер Кир Стармер планирует создать в Британии комитет по Ближнему Востоку.

Между тем RT поговорил с Раманом Капуром — капитаном судна, застрявшего в Ормузском проливе с начала войны в Иране 28 февраля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше