WSJ: Европа планирует создать коалицию по Ормузскому проливу без участия США

Европа планирует создать коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе без участия США.
«Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов», — пишет The Wall Street Journal.
По задумке, европейские военные корабли не будут находиться под американским командованием. При этом план рассчитан на период после окончания войны.
В Politico ранее также писали, что британский премьер Кир Стармер планирует создать в Британии комитет по Ближнему Востоку.
Между тем RT поговорил с Раманом Капуром — капитаном судна, застрявшего в Ормузском проливе с начала войны в Иране 28 февраля.