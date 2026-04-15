«Конкретный шаг по принуждению к уступкам»: западные СМИ — о ситуации вокруг морской блокады Ирана со стороны США

Как отмечает издание, перед началом американской блокады Вооружённые силы Ирана заявили, что подобный шаг будет равносилен незаконному «акту пиратства». Если порты страны окажутся под угрозой, то «ни один из портов в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности», приводит газета сообщения государственной телерадиокомпании IRIB. По её данным, исламская республика не позволит кораблям США проходить через пролив, а ВС Ирана защитят территориальные воды страны. Порты в Персидском и Оманском заливах будут безопасны или «для всех, или ни для кого», сообщает IRIB со ссылкой на официального представителя ВС Ирана.