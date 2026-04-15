«Конкретный шаг по принуждению к уступкам»: западные СМИ — о ситуации вокруг морской блокады Ирана со стороны США

Западные СМИ оценили ситуацию вокруг противостояния Ирана и США, в частности угрозы Соединённых Штатов организовать морскую блокаду. Как сообщает Reuters, союзники Вашингтона по НАТО отказались участвовать в блокаде иранских портов. Этот шаг, вероятно, вызовет недовольство американского лидера и усилит напряжённость внутри альянса, пишет агентство. По данным The Wall Street Journal, перед началом американской блокады в Вооружённых силах Ирана заявили, что подобный шаг будет равносилен незаконному «акту пиратства». Издание Responsible Statecraft подчеркнуло, что весь мир ощутит последствия блокады Ормузского пролива Соединёнными Штатами, которую в итоге всё равно «ожидает фиаско».
Как обращает внимание Reuters, союзники Вашингтона по НАТО отказались участвовать в объявленной главой Белого дома Дональдом Трампом блокаде иранских портов.
«Союзники по НАТО, включая Великобританию и Францию, заявили, что не будут вовлекаться в конфликт через участие в блокаде. Вместо этого они сообщили, что работают над инициативой по открытию пролива, через который обычно проходит одна пятая часть мировых поставок нефти», — говорится в статье.
«Их отказ от участия стал очередным пунктом разногласий с Трампом, который пригрозил выйти из военного альянса и рассматривает возможность вывода части американских войск из Европы после того, как несколько стран не разрешили военным самолётам США использовать их воздушное пространство для выполнения задач, связанных с нанесением ударов по Ирану», — уточняет Reuters.
Как обращает внимание агентство, изначально Трамп заявил, что США, действуя совместно с другими странами, будут блокировать проход судов через Ормузский пролив.
«Блокада начнётся в ближайшее время. В ней будут участвовать и другие страны», — цитируют Трампа журналисты.
Союзники по НАТО отказываются присоединяться к объявленной Трампом блокаде иранских портов.
© Скриншот страницы сайта reuters.com.
Однако впоследствии Вооружённые силы США уточнили, что блокада будет касаться только тех судов, которые следуют в иранские порты или из них, добавило агентство.
«С момента начала войны 28 февраля Иран практически перекрыл этот водный путь для всех судов, кроме своих. Он стремится обеспечить себе постоянный контроль над проливом и по возможности взимать сборы с проходящих через него судов», — напомнили в публикации.
«Акт пиратства».
По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на высокопоставленного американского чиновника, морская блокада Ирана со стороны США официально вступила в силу, для её организации задействовано более 15 военных кораблей Соединённых Штатов.
«В понедельник США приступили к блокаде Ормузского пролива после провала состоявшихся на выходных мирных переговоров с Ираном, создавая опасность очередного потрясения для мировой экономики, измученной неделями войны», — пишет WSJ.
Началась введённая Трампом блокада Ирана в проливе.
© Скриншот страницы сайта The Wall Street Journal.
Как напоминает издание, Дональд Трамп ранее предупредил, что любые иранские быстроходные боевые корабли, которые подойдут к району блокады, будут уничтожены.
«Если любые из этих кораблей хоть близко подойдут к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против судов наркоторговцев в море, — цитирует WSJ заявление Трамп в соцсетях. — Быстро и жёстко».
Как отмечает издание, перед началом американской блокады Вооружённые силы Ирана заявили, что подобный шаг будет равносилен незаконному «акту пиратства». Если порты страны окажутся под угрозой, то «ни один из портов в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности», приводит газета сообщения государственной телерадиокомпании IRIB. По её данным, исламская республика не позволит кораблям США проходить через пролив, а ВС Ирана защитят территориальные воды страны. Порты в Персидском и Оманском заливах будут безопасны или «для всех, или ни для кого», сообщает IRIB со ссылкой на официального представителя ВС Ирана.
В то же время Трамп заявил, что «правильные люди» в Иране до сих пор хотят заключения сделки после того, как на прошедших в выходные переговорах в Пакистане соглашения достигнуто не было. По версии главы Белого дома, как отмечает WSJ, главный предмет переговоров — это отказ Ирана от ядерного оружия.
«Мы пришли к согласию по многим вопросам, но не по этому, но, думаю, они согласятся», — цитирует издание Трампа.
Дональд Трамп.
Gettyimages.ru.
© Alex Brandon-Pool.
Кроме того, как сообщает The New York Times со ссылкой на иранских и американских чиновников, Вашингтон предложил Тегерану 20-летний мораторий на обогащение урана в ходе встречи в Пакистане. В ответ Иран вновь выдвинул предложение «о приостановке ядерной деятельности на срок до пяти лет», говорится в материале. Отмечается, что похожая инициатива была выдвинута также на переговорах в феврале, после которых президент США Дональд Трамп принял решение о начале военной операции.
По данным журналиста издания Atlantic, который ссылается на осведомлённый источник в Тегеране, второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдёт в Исламабаде.
«Выдача желаемого за действительное».
Как полагают журналисты The Wall Street Journal, блокада приведёт к дальнейшему сокращению предложения нефти на уже напряжённом рынке и привнесёт значительную неопределённость в мировую экономику. Тем не менее Иран создал стратегические запасы нефти «вне пролива», что может помочь стране месяцами переносить блокаду, обращает внимание WSJ.
Со своей стороны, Responsible Statecraft пояснил, что Трамп объявил о блокаде иранских портов вдоль Персидского залива в качестве «конкретного шага по принуждению Ирана к уступкам».
Однако это «выдача желаемого за действительное» под видом стратегии, считает автор статьи. Он уверен, что блокада — «не хитроумная альтернатива военным ударам», а «акт войны, который несёт в себе серьёзные риски».
Как говорится в материале, весь мир ощутит последствия блокады Ормузского пролива Соединёнными Штатами.
«Сама идея американской блокады оторвана от правовой реальности: по международному праву, согласно статье 3© Определения агрессии Генеральной Ассамблеи ООН (1974 г.), морская блокада побережья суверенного государства рассматривается как акт вооружённой агрессии. Это даёт Ирану право использовать все необходимые средства для самообороны», — отмечает Responsible Statecraft.
По данным издания, Иран мог бы атаковать и почти наверняка атаковал бы военные корабли США. Автор статьи считает, что блокада — это прямой путь к продолжению эскалации.
«Тегеран ни за что не откажется от контроля над своими суверенными водами в пользу механизма, разработанного той же державой, которая только что объявила блокаду… Однако более фундаментальный вопрос заключается в том, действительно ли ВМС США смогут обеспечить соблюдение такой блокады», — подчёркивает Responsible Statecraft.
Кроме того, как отмечает издание, ещё одним опасным сценарием для США станет негативная реакция стран, закупающих нефть у Тегерана.
Ормузский пролив.
Gettyimages.ru.
© Shady Alassar/Anadolu.
По данным The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии уже требуют от Соединённых Штатов снять блокаду Ормузского пролива и вернуться за стол переговоров. Как отмечается, Эр-Рияд опасается, что решение Трампа может привести к эскалации со стороны Ирана и нарушить работу других важных судоходных маршрутов.