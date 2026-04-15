Оперштаб Кубани: вблизи Анапы обнаружили новый разлив нефтепродуктов

Вблизи побережья Анапы зафиксирован новый разлив нефтепродуктов.
Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Протяжённость загрязнения в районе центрального пляжа курорта составляет около 170 м. К очистке береговой полосы уже приступила группировка из 89 сотрудников профильных служб и МЧС России.
Специалисты пояснили, что масляное пятно могло образоваться в результате атак украинских беспилотников на гражданские суда в акватории Чёрного и Азовского морей.
«Работы по уборке выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы планируют завершить в течение суток», — говорится в сообщении.
26 марта сообщалось, что нефтяной танкер, принадлежащий турецкой компании ALTURA, подвергся удару со стороны неизвестных БПЛА в акватории Чёрного моря.