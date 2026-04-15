Оперштаб Кубани: вблизи Анапы обнаружили новый разлив нефтепродуктов

Вблизи побережья Анапы зафиксирован новый разлив нефтепродуктов.

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Протяжённость загрязнения в районе центрального пляжа курорта составляет около 170 м. К очистке береговой полосы уже приступила группировка из 89 сотрудников профильных служб и МЧС России.

Специалисты пояснили, что масляное пятно могло образоваться в результате атак украинских беспилотников на гражданские суда в акватории Чёрного и Азовского морей.

«Работы по уборке выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы планируют завершить в течение суток», — говорится в сообщении.

26 марта сообщалось, что нефтяной танкер, принадлежащий турецкой компании ALTURA, подвергся удару со стороны неизвестных БПЛА в акватории Чёрного моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше