Nature Microbiology: в морепродуктах обнаружили вызывающий слепоту вирус

Биологи из Китая обнаружили в креветках и рыбе новый вирус, способный передаваться человеку и вызывать слепоту, сообщается в статье для журнала Nature Microbiology.
Как следует из публикации, заражение новым патогеном POH-VAU может происходить при употреблении сырых морепродуктов. Ранее учёные считали, что подобные вирусы опасны исключительно для морских организмов и не способны поражать людей.
Специалисты пояснили, что инфекция вызывает редкое глазное заболевание. У большинства заражённых пациентов фиксируется стойкое повышение внутриглазного давления и сильное воспаление, что в ряде случаев приводит к полной потере зрения.
