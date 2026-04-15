Nature Microbiology: в морепродуктах обнаружили вызывающий слепоту вирус

Биологи из Китая обнаружили в креветках и рыбе новый вирус, способный передаваться человеку и вызывать слепоту, сообщается в статье для журнала Nature Microbiology.

Как следует из публикации, заражение новым патогеном POH-VAU может происходить при употреблении сырых морепродуктов. Ранее учёные считали, что подобные вирусы опасны исключительно для морских организмов и не способны поражать людей.

Специалисты пояснили, что инфекция вызывает редкое глазное заболевание. У большинства заражённых пациентов фиксируется стойкое повышение внутриглазного давления и сильное воспаление, что в ряде случаев приводит к полной потере зрения.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв предупредил, что норовирус особенно активен весной и передаётся контактным и воздушно-капельным путём.