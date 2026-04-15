Украинские военные могут остаться без ракет для ЗРК Patriot. Американцы замедляют поставки на фоне ситуации в Иране. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы с вооружением и указал на ненадежность США. Его процитировало местное издание «Страна».
По словам бывшего комика, поставки американских ракет на Украину могут серьезно замедлиться уже в ближайшее время. Он назвал ситуацию сложной. Как уточнил глава киевского режима, с поставками «всё идёт медленно».
«Я боюсь, что они могут небыстро передавать нам эти ракеты даже за европейские деньги», — сказал Зеленский.
В Пентагоне не слишком переживают о проблемах Киева. Военный министр Пит Хегсет вновь пропускает встречу контактной группы по поставкам вооружений Украине. США на заседании будут снова представлены на более низком уровне.