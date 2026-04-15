МИД перечислил ряд рекомендаций россиянам в контексте ближневосточного конфликта

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС дал рекомендации россиянам в контексте обострения на Ближнем Востоке.

Дипломат посоветовал гражданам, оказавшимся в зоне военного конфликта, «не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды».

Кроме того, он подчеркнул необходимость «воздержаться от фото- и видеосъёмки, использования оптических приборов в районах расположения подобных объектов». Также, по его словам, нельзя распространять материалы о результатах ракетных ударов и работе средств ПВО, а при «объявлении воздушной тревоги нужно немедленно направляться в ближайшее укрытие».

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что более 35% россиян попросили вернуть деньги за туры на Ближний Восток.

В генеральном консульстве России в Дубае между тем заявили, что все россияне, которые изъявили желание покинуть ОАЭ, смогли уехать из страны.

Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
