МИД перечислил ряд рекомендаций россиянам в контексте ближневосточного конфликта

Дипломат посоветовал гражданам, оказавшимся в зоне военного конфликта, «не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды».
Кроме того, он подчеркнул необходимость «воздержаться от фото- и видеосъёмки, использования оптических приборов в районах расположения подобных объектов». Также, по его словам, нельзя распространять материалы о результатах ракетных ударов и работе средств ПВО, а при «объявлении воздушной тревоги нужно немедленно направляться в ближайшее укрытие».
Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что более 35% россиян попросили вернуть деньги за туры на Ближний Восток.