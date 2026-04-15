MWM: над Ираном заметили ударные вертолёты Ми-28

Военно-воздушные силы Ирана задействовали как минимум два ударных вертолёта Ми-28 для полёта над Тегераном, сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Военно-воздушные силы Ирана задействовали как минимум два ударных вертолёта Ми-28 для полёта над Тегераном, сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Как следует из материала, пролёт вертолётов призван продемонстрировать наличие у Ирана боевых воздушных судов после месяца интенсивных бомбардировок со стороны США и Израиля.

По мнению экспертов, сохранение дорогостоящей техники свидетельствует об устойчивости оборонных возможностей государства.

Журналисты отметили, что Ми-28 являются единственными ударными вертолётами на вооружении Ирана. Специалисты пояснили, что эти машины пока не применялись в боях, однако потенциально способны внести вклад в отражение ракетных атак и ударов беспилотников.

Ранее в Совбезе России отметили, что у Ирана всё ещё есть много оружия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше