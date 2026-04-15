Новый рыболовный траулер «Капитан Юнак» передали заказчику

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 «Капитан Юнак», построенный на судозаводе «Адмиралтейские верфи» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) во вторник передан заказчику, на судне поднят государственный флаг РФ.
«Наш рыбопромысловый флот сегодня пополнился ещё одним суперсовременным траулером, который, как говорилось в одном нашем фильме, будет бороздить просторы мирового океана… Это очень важное знаменательное событие для всей рыбной отрасли», — сказал на церемонии глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«Капитан Юнак» — пятое судно серии, построенное на предприятии для «Русской рыбопромышленной компании». В настоящее время на «Адмиралтейских верфях» строятся также рыболовные траулеры «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков» (седьмое и восьмое в серии).
Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки.
Длина траулера — 108,2 метра, ширина — 21 метр, скорость хода — 16 узлов, автономность — 45 суток, экипаж — до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.