WSJ: Европа работает над планом по контролю над Ормузским проливом без США

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько европейских стран ведут разработку плана по созданию широкой коалиции для помощи в восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе без участия Вашингтона после завершения операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, основной задачей европейского плана является придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива по окончании боевых действий.

Отмечается, что Германия, которая ранее была скептически настроена в отношении военного участия в событиях на Ближнем Востоке, вероятно, присоединится к упомянутой программе.

Европейским странам, указывает издание, еще предстоит уладить разногласия по поводу участия США в этом плане. Французские дипломаты считают, что вовлеченность в него Вашингтона сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, а британские чиновники полагают, что недопуск Соединенных Штатов вызовет гнев американского президента Дональда Трампа и выльется в сокращение масштабов операции.

Газета выделяет три основные цели европейского плана: восстановление логистических путей через пролив, проведение операции по разминированию и обеспечение сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

