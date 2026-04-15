Трамп утверждает, что операция против Ирана завершена, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп утверждает о завершении операции против Ирана, сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо после интервью с главой Белого дома.
«Он сказал: “это завершилось”, — сообщила Бартиромо по итогам интервью с Трампом.
Журналистка телеканала не привела дополнительных подробностей от американского лидера.
Ранее в среду арабский дипломатический источник рассказал РИА Новости, что участники переговоров обсуждают перспективы продления перемирия между Ираном и США, истекающего 22 апреля.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.