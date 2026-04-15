Politico: санкции США против российской нефти возобновились

Американские санкции против загруженной на танкеры российской нефти, приостановленные в марте, возобновились, утверждает издание Politico.
«Санкции США в отношении российской нефти вновь введены…», — говорится в статье.
Издание отмечает, что данный шаг «удовлетворит сторонников Украины», при этом подчёркивает, что «у России по-прежнему есть множество способов обойти их» (санкции — RT.).
В Bloomberg ранее писали, что страны Азии требуют от США продлить послабления по нефти из России.
В Госдепе между тем отмечали, что не планируют ослаблять ограничения на российскую нефть, а нынешние послабления истекут в апреле.