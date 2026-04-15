Зеленский обрушился на Мерца с требованиями из-за ухода Орбана, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Германию выставил перед канцлером Фридрихом Мерцем требование быстро обеспечить Киев кредитом из-за предстоящего ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«Зеленский встретился с канцлером Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро., По его мнению, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита», — указывается в материале.
По словам автора, такая спешка киевского режима обусловлена поражением премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Тем не менее выделение кредита по-прежнему затруднено сильным сопротивлением со стороны венгерского населения.
«В течение нескольких месяцев этот пакет мер блокировался главой Венгрии Орбаном. Но даже после победы Петера Мадьяра проукраинский курс этой страны отнюдь не гарантирован. Ведь скептицизм в отношении Киева также широко распространен именно среди венгерского населения, что еще больше ограничивает доступные политические возможности», — отмечает он.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся кредита на 90 миллиардов евро Украины.
Уже в понедельник глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр подчеркнул, Будапешт не должен участвовать в предоставлении средств Киеву.