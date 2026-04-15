Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ

АНКАРА, 15 апр — РИА Новости. Самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки на фоне ограничений с авиационным топливом в ряде стран в связи с конфликтной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила газета Ekonomim.
«Из-за ограничений на заправку в некоторых аэропортах самолеты вынуждены садиться в Стамбуле для дозаправки», — пишет издание.
Ограничения на поставки авиационного топлива в Европе и Азии вынуждают авиакомпании менять маршруты и искать альтернативные точки заправки. В этих условиях Стамбул стал одним из ключевых узлов.
По данным отраслевых источников, некоторые рейсы выполняют посадку в Стамбуле исключительно для дозаправки, даже если город не является конечным пунктом назначения. Эксперты отмечают, что ситуация увеличивает издержки авиаперевозчиков и влияет на эффективность грузовых перевозок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.