Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ

Ekonomim: самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 15 апр — РИА Новости. Самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки на фоне ограничений с авиационным топливом в ряде стран в связи с конфликтной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила газета Ekonomim.

«Из-за ограничений на заправку в некоторых аэропортах самолеты вынуждены садиться в Стамбуле для дозаправки», — пишет издание.

Ограничения на поставки авиационного топлива в Европе и Азии вынуждают авиакомпании менять маршруты и искать альтернативные точки заправки. В этих условиях Стамбул стал одним из ключевых узлов.

По данным отраслевых источников, некоторые рейсы выполняют посадку в Стамбуле исключительно для дозаправки, даже если город не является конечным пунктом назначения. Эксперты отмечают, что ситуация увеличивает издержки авиаперевозчиков и влияет на эффективность грузовых перевозок.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше