В Шампани из-за заморозков погибли около 40 процентов почек виноградников

Заморозки в Шампани нанесли рекордный за 23 года ущерб виноградникам.

ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Около 40% почек виноградников погибли из-за заморозков в знаменитом винодельческом регионе Франции Шампань, более серьезный ущерб был зафиксирован только в 2003 году, сообщает радиостанция ici со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).

В Шампани на северо-востоке Франции производят шампанское.

«После того как около 40% почек были уничтожены из-за заморозков в последние недели, 2026 год уже стал вторым по ущербу для виноградников Шампани после 2003 года (когда погибли 45% почек — ред.)», — говорится в материале.

Заморозки в этом году прошли в относительно обычное время, однако из-за раннего распускания почек похолодание нанесло значительный ущерб, сообщил CIVC.

Вместе с этим в комитете отметили, что пока слишком рано оценивать потери урожая, поскольку виноградные лозы еще не сформированы до конца и погодные условия будут играть важную роль до самого сбора винограда.

В ноябре 2025 года Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) прогнозировала, что производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи.