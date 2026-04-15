WSJ: более 20 торговых судов прошло через Ормузский пролив за сутки

В течение первых суток блокады американцами Ормузского пролива через него прошло более 20 торговых судов.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
«…через Ормузский пролив прошло более 20 коммерческих судов…», — говорится в публикации.
Между тем Центральное командование США заявило, что за первые 24 часа ограничений ни одно судно, вышедшее из иранских портов, «не прорвало блокаду».
Ранее корреспондент RT Моджтаба Биглари сообщил с места событий, что признаков блокады в Ормузском проливе нет.
