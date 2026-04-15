Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: Трамп утверждает о завершении операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против Ирана, сообщила журналистка телеканала Fox News Мария Бартиромо.

Об этом она рассказала по итогам интервью с американским лидером.

Журналистка обратила внимание на то, что глава Белого дома говорит о военных действиях в отношении Ирана в прошедшем времени. Она задала ему вопрос, значит ли это, что военная операция закончилась.

«Он сказал: “Это завершилось”, — процитировала Бартиромо Трампа.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты достигли своих целей в Иране и могут начинать сворачивать военную операцию.

