Украина заминировала границу с Приднестровьем и установила систему наблюдения

Дипломат уточнил, что речь идёт о целом комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности этого участка. По его словам, такие действия якобы принесут пользу не только Украине, но и Молдавии.
Ранее в Тирасполе неоднократно выражали обеспокоенность милитаризацией границы со стороны Киева, а также частыми военными учениями молдавской армии вблизи зоны безопасности.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ перемещаются из западных регионов ближе к границам России для установки мин на приграничных территориях и нанесения ударов по российской инфраструктуре. Эти подразделения задействуют именно для дистанционного минирования.
