Марочко: ВС РФ от окрестностей Райгородка отделяет несколько километров

ЛУГАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько километров отделяют российских бойцов от окрестностей Райгородка Донецкой Народной Республики, открывающего дорогу на Славянск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По последней информации, которая мне поступала из района Райгородка, то сейчас расстояние между нашими передовыми позициями и позициями украинских боевиков в окрестностях данного населенного пункта составляет несколько километров», — сказал он.
Марочко отметил, что участок у Райгородка является «достаточно сложным». «Потому что севернее Дибровы идут активные боевые действия в районе Красного Лимана. А если мы говорим о юге от Дибровы, то там расположены стратегические высоты украинских боевиков, которые они очень серьезно укрепили. Также, если мы посмотрим на запад Дибровы, а это кратчайшее расстояние до Райгородка, то там лесистая местность, которую нужно постоянно контролировать, зачищать», — уточнил военный эксперт.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ серьезно продвинулись на славянском направлении и вплотную подошли к Райгородку, открывающему дорогу на Славянск.