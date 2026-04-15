Боец Бизон: ВС РФ уничтожили бивший по Курской области пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Разведчики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» в ходе разведки обнаружили и уничтожили ангар, из которого противник осуществлял запуски FPV-дронов самолетного типа «Дартс» по мирным жителям в Курской области. Об этом рассказал ТАСС разведчик с позывным Бизон.
«Сегодня нашими разведывательными крыльями был обнаружен ангар. Из этого ангара мы обнаружили запуск вражеского FPV, досмотрели, доразведывали, обнаружили, что это FPV самолетного типа “Дартс”, и нанесли по ним огневое поражение», — сказал разведчик.
Собеседник агентства отметил, что после обнаружения украинского пункта управления БПЛА незамедлительно было принято решение отработать по ним российским FPV-дроном «Молния» с кумулятивным боевым зарядом.
«Молния» отработала точно по адресу: уничтожено оборудование, украинский расчет БПЛА выведен из строя, и сегодня они не смогут нанести никакого ущерба", — добавил он.