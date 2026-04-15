BZ: Зеленский после ухода Орбана потребовал от Мерца обеспечить Киев кредитом

Владимир Зеленский из-за предстоящего ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии выставил перед канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем требование быстро обеспечить Киев кредитом.
Как утверждает немецкое издание Berliner Zeitung, об этом Зеленский заявил во время своего неожиданного визита в Германию.
«Он встретился с канцлером… и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере €90 млрд, который был заблокирован в течение нескольких месяцев», — говорится в статье.
При этом уточняется, что около €60 млрд из этой суммы планируется направить непосредственно в Вооружённые силы Украины для обеспечения их боевой готовности в 2026 и 2027 годах.
«В течение нескольких месяцев этот пакет мер блокировался премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После его смещения с поста… в Киеве возросли надежды на скорейшее разрешение ситуации», — передаёт издание.
Ранее сообщалось, что ЕК отложила на второе полугодие 2026 года планы по кредиту Киеву на €90 млрд.
Кроме того, Зеленский ранее заявил о возможных трудностях с поставками ракет для систем Patriot со стороны США.