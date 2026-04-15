Кадырова наградили за вклад в развитие цементной промышленности РФ

Рамзан Кадыров получил орден за вклад в развитие российской цементной промышленности. Об этом глава Чечни проинформировал в своем Telegram-канале. Награду вручила исполнительный директор Союза производителей цемента Дарья Мартынкина.
«Было приятно получить из рук Дарьи Мартынкиной орден I степени “За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ”. Я благодарен ей за такую высокую оценку нашей деятельности. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию намеченных проектов и дальнейшее развитие отрасли», — написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен награды за значительный вклад в развитие науки. Решение о награждении принял президиум Академии наук Республики.
