Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай

Кремль своевременно объявит о его сроках, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Кремль своевременно объявит о сроках планируемого визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — сказал Песков изданию, комментируя информацию о возможной поездке президента в Китай в мае.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года, российский лидер принял приглашение. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что Россия будет активно и продуктивно готовиться к этому визиту.

