Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года, российский лидер принял приглашение. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что Россия будет активно и продуктивно готовиться к этому визиту.