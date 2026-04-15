Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о любви к Франции во время совещания по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о любви к Франции, ответив на телефонный звонок журналистки телеканала LCI во время рабочего совещания по Ирану.

Журналистка позвонила американскому лидеру в момент, когда он проводил встречу, посвящённую ситуации вокруг Ирана.

Глава Белого дома снял трубку, однако пояснил, что в данный момент занимается решением проблемы на Ближнем Востоке.

«Я сейчас на совещании, напрямую разбираюсь с Ираном, поэтому не могу сейчас говорить c вами, но у нас всё очень хорошо, и я люблю Францию», — сказал Трамп.

Ранее журналистка телеканала Fox News Мария Бартиромо сообщила, что Трамп заявил о завершении военной операции против Ирана.

