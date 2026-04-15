В Кремле рассказали о будущем визите Путина в Китай: что известно о сроках

Песков заявил о подготовке визита Путина в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин готовится посетить Китай с официальным визитом. Его поездка уже прорабатывается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитируют «Ведомости».

Представитель Кремля уточнил, что точные даты визита пока не определены. Однако поездка уже намечена. Ранее сообщалось, что поездка Владимира Путина в Пекин может состояться в первой половине 2026 года. Такими данными поделился помощник президента Юрий Ушаков.

«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — оповестил Дмитрий Песков.

