В Кремле рассказали о будущем визите Путина в Китай: что известно о сроках

Российский лидер Владимир Путин готовится посетить Китай с официальным визитом. Его поездка уже прорабатывается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитируют «Ведомости».
Представитель Кремля уточнил, что точные даты визита пока не определены. Однако поездка уже намечена. Ранее сообщалось, что поездка Владимира Путина в Пекин может состояться в первой половине 2026 года. Такими данными поделился помощник президента Юрий Ушаков.
«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — оповестил Дмитрий Песков.