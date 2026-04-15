Депутат Стенякина: майские праздники не повлияют на оклады россиян

Наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах россиян по итогам месяца, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
«…Сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также “дополнительные выходные”, установленные правительством России», — цитирует парламентария ТАСС.
При этом депутат добавила, что при работе по часовой тарифной ставке или сдельной системе оплаты труда размер зарплаты за месяц зависит от фактически отработанного времени или объёма произведённой продукции.
«Но действующее трудовое законодательство сокращает ваше неравенство по сравнению с положением “окладников”… Если работнику установлена часовая тарифная ставка и он работает по стандартной пятидневной рабочей неделе и дополнительно не привлекался к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), то за эти два дня ему должно быть выплачено дополнительное вознаграждение», — отметила Стенякина.
В случае, если человек привлекался к работе в праздничные дни, то оплата, по её словам, производится в двойном размере.
