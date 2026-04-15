Петр Павел: Европа не может быть зависима от США в вопросах безопасности

Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейским странам необходимо укреплять собственную самостоятельность в сфере безопасности и не полагаться полностью на Соединённые Штаты. Это заявление прозвучало во время его визита в Буэнос-Айрес после встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Он отметил, что сотрудничество с США остаётся важным, однако чрезмерная зависимость в стратегических вопросах недопустима.
По его словам, аналогичный принцип должен применяться и в других ключевых сферах. Европа, по мнению Павела, не должна попадать в критическую зависимость от России в энергетике или от Китая в области технологий. Он подчеркнул, что устойчивое развитие требует диверсификации и укрепления собственных возможностей.
Говоря о перспективах НАТО, чешский лидер выразил уверенность, что Соединённые Штаты не выйдут из альянса. Вместе с тем он отметил, что возвращение к прежнему мировому порядку невозможно, и подчеркнул необходимость формирования нового, более устойчивого баланса, основанного на правилах и ответственности.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны Североатлантического альянса избавляются от зависимости от США в вопросах обороны.