Депутат Чепа указал на раздражение граждан Европы из-за украинских беженцев

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа отметил в разговоре с Lenta.ru, что многие украинские беженцы надоели гражданам Европы.
«Они предлагают депортировать украинцев, раздражающих многих простых граждан, которые официально помогают украинским беженцам, а беженцы далеко не бедные, уехали с Украины, не хотят воевать и прячутся от мобилизации», — сказал депутат.
При этом он указал на то, что будут осуществляться «всяческие попытки отправить людей на Украину».
Признанный в России террористом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* ранее заявил, что уехавшие с Украины граждане не стремятся возвращаться домой.
В конце марта сообщалось, что Норвегия прекратила предоставлять защиту гражданам Украины призывного возраста.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.