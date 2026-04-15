В МВФ предупредили о риске рецессии в мире из-за конфликта США и Ирана

Мировая экономика рискует столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом и глобальной рецессией из-за конфликта вокруг Ирана, следует из отчёта Международного валютного фонда (МВФ).

Мировая экономика рискует столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом и глобальной рецессией из-за конфликта вокруг Ирана, следует из отчёта Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает The Guardian.

Как следует из публикации, аналитики смоделировали негативный сценарий, при котором цены на нефть достигнут $110 за баррель в текущем году и $125 в следующем. В таком случае рост мировой экономики упадёт до 2%, что станет прямым предвестником масштабной рецессии.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша пояснил, что перекрытие Ормузского пролива наносит серьёзный ущерб стабильным поставкам углеводородов. Представитель фонда также призвал власти государств временно отказаться от массовых мер финансового стимулирования, чтобы не осложнять борьбу с растущей инфляцией.

«Мировая экономика сталкивается с очередным суровым испытанием», — констатировал Гуринша.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов рассказал о возможных последствиях перекрытия Ормузского пролива для рынка энергоресурсов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше