Вэнс: США готовы к сделке с Ираном, предполагающей экономическую нормализацию

США предлагают Ирану заключить крупную сделку, предполагающую фактическую нормализацию двусторонних экономических отношений, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
По его словам, если Тегеран обязуется не иметь ядерного оружия, то Вашингтон поможем Ирану «процветать» и сделает его «экономически успешным».
«Мы… пригласим иранский народ в мировую экономику так, как этого не было за всю мою жизнь», — сказал Вэнс.
Политик добавил, что это «тот самый грандиозный компромисс в стиле Трампа, который президент выдвинул на обсуждение».
По информации Fox News, американский президент Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана.
Политолог-американист Павел Дубравский между тем ранее выразил мнение, что США не достигли никаких целей во время военной операции в Иране.