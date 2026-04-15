Вэнс: США готовы к сделке с Ираном, предполагающей экономическую нормализацию

США предлагают Ирану заключить крупную сделку, предполагающую фактическую нормализацию двусторонних экономических отношений, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, если Тегеран обязуется не иметь ядерного оружия, то Вашингтон поможем Ирану «процветать» и сделает его «экономически успешным».

«Мы… пригласим иранский народ в мировую экономику так, как этого не было за всю мою жизнь», — сказал Вэнс.

Политик добавил, что это «тот самый грандиозный компромисс в стиле Трампа, который президент выдвинул на обсуждение».

По информации Fox News, американский президент Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана.

Политолог-американист Павел Дубравский между тем ранее выразил мнение, что США не достигли никаких целей во время военной операции в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше