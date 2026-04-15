Американке, сдавшей секреты спецотряда, запретили контакты со СМИ

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Американский суд дважды включил в решение запрет бывшей сотруднице базы Форт Брэгг Кортни Уильямс на контакты со СМИ и обязал ее раскрыть все аккаунты в социальных сетях, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Уильямс обвиняют в передаче журналисту секретных данных об элитном подразделении «Дельта», которые затем были использованы в книге. Решение суда о помещении женщины под домашний арест датировано 13 апреля.
Среди многочисленных ограничений, наложенных судом, запрет на общение с прессой указан дважды. «Обвиняемая обязана… соблюдать следующие ограничения на личное общение, проживание и поездки: …обвиняемая не должна иметь никаких контактов с сотрудниками СМИ», — говорится в одном из пунктов решения.
Эта же мысль почти дословно повторяется в следующем пункте. «Избегать любых контактов, прямых или непрямых, с любым лицом, кто может быть жертвой или свидетелем в расследовании или судебном процессе, включая: любых сотрудников СМИ, а также действующих и бывших членов специального воинского подразделения в “Форте Брэгг”, — следует из документа.
Отдельной рукописной пометкой суд также запретил хранить в доме Уильямс любое огнестрельное оружие. Другая сделанная от руки приписка касается социальных сетей.
«Обвиняемая не может пользоваться любыми социальными сетями, и обязана назвать все аккаунты в социальных сетях, и предоставить информацию по запросу», — сказано в документе. Кроме того, женщине предписано сдать заграничный паспорт и носить устройство слежения за ее местонахождением.
Уильямс несколько лет работала гражданским сотрудником в указанном подразделении. Она прямо названа источником в статье и книге журналиста-расследователя Сета Харпа, который писал о методах работы секретного спецподразделения, а также со ссылкой на нее рассказывал о домогательствах и нарушениях внутри него.
По версии обвинения, Уильямс разгласила засекреченную информацию, включая настоящие имена сотрудников и детали некоторых операций.