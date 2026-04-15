США заявили об ударе по судну наркоторговцев

При атаке были убиты четыре человека, сообщило Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Американские военные нанесли удар по судну, использовавшемуся наркоторговцами в Тихом океане, убиты четыре человека. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла 14 апреля летальный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном в X. — Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше