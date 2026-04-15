Вэнса обвинили в убийстве детей во время его заявления о гумпомощи Газе

Во время выступления американского вице-президента Джей Ди Вэнса на форуме в Университете штата Джорджия из зала стали доноситься выкрики о том, что Соединённые Штаты убивают детей.

Во время выступления американского вице-президента Джей Ди Вэнса на форуме в Университете штата Джорджия из зала стали доноситься выкрики о том, что Соединённые Штаты убивают детей.

Заявления стали поступать именно в тот момент, когда Вэнс рассказывал о поступающей в сектор Газа гуманитарке.

«Вы убиваете детей!» — доносились выкрики из зала.

В ответ Вэнс заявил, что на сегодняшний день в сектор Газа поступает больше гуманитарной помощи, чем за все последние пять лет.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил на заседании Совета мира о выделении $7 млрд сектору Газа.

