«Важно, чтобы они были там»: почему Мерц призвал украинских беженцев возвращаться домой

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет вместе с Киевом работать над возвращением украинских беженцев домой. По его словам, это необходимо для обеспечения обороноспособности Украины. Ранее западные СМИ сообщали, что в ЕС намерены в 2027 году ограничить программу по защите украинских беженцев, которой пользуются более 4 млн человек. По мнению аналитиков, с помощью такой меры Брюссель намерен снизить нагрузку на европейскую экономику и одновременно помочь Киеву с пополнением ВСУ.
Берлин поддерживает усилия Украины по сокращению числа выезжающих за рубеж украинских мужчин призывного возраста. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Зеленским.
«Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой», — подчеркнул Мерц.
Он добавил, что необходимо ограничить число украинских мужчин, которые пытаются получить убежище в ФРГ.
«Важно, чтобы эти мужчины были там (на Украине. — RT) и помогали своей стране», — сказал канцлер Германии.
Он добавил, что возвращение украинцев домой имеет важное значение для обеспечения обороноспособности Украины, социальной сплоченности и восстановления. Канцлер также подчеркнул, что в этом вопросе нужен быстрый и ощутимый прогресс.
Ранее внутриполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Александер Тром предложил исключить годных к военной службе граждан Украины из системы социального обеспечения ФРГ. Он напомнил, что другие европейские страны, например Польша, уже урезали им пособия.
«Годные к военной службе молодые люди с Украины не должны быть частью германской системы социального обеспечения», — приводит его слова ТАСС.
В конце марта телеканал ZDF frontal со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев заявил, что в ФРГ фиксируется увеличение притока украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Так, если в августе 2025 года в страну въехало менее 500 человек этой категории, то в сентябре их уже насчитывалось 5 тыс., а в октябре — более 6,6 тыс. Рост миграции связан с прошлогодним решением Киева снять ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Всего по состоянию на 9 марта этого года на территории Германии находились 1 340 362 украинца, из них 349 520 — мужчины в возрасте от 18 до 63 лет.
Лимит на защиту.
В начале апреля газета Berliner Zeitung сообщала, что ЕС намерен ограничить существующую программу по защите украинских беженцев, которая была продлена в прошлом году до 4 марта 2027 года. К настоящему моменту ей воспользовались порядка 4,35 млн выходцев с Украины.
В частности, в Евросоюзе обсуждается возможность после 4 марта 2027-го полностью исключить из режима защиты мужчин от 18 до 60 лет или как минимум ограничить для них доступ в ЕС. Некоторые страны уже действуют в данном направлении. Например, Норвегия, которая не входит в ЕС, весной 2026 года ограничила приём этой группы беженцев, пишет Berliner Zeitung.
Также рассматривается вариант предоставления защиты лишь определенным группам украинцев. Например, западные регионы Украины могут быть признаны Брюсселем безопасными, что лишит выходцев из них статуса защиты. В качестве примера газета приводит опыт Швейцарии, которая уже отнесла несколько западноукраинских территорий к безопасным.
Впрочем, внесение подобных изменений может столкнуться с трудностями, утверждает газета. В частности, такие меры могут быть оспорены в европейских судах как дискриминационные или нарушающие право на отказ от военной службы по убеждениям.
В то же время Berliner Zeitung констатирует, что запрос на ограничение программы защиты беженцев есть как в самом ЕС, так и на Украине, которая стремится пополнить мобилизационный ресурс ВСУ.
«Всё больше стран ЕС хотят снизить нагрузку на свои системы социального обеспечения, а украинское руководство, в свою очередь, крайне заинтересовано в возвращении граждан. Ужесточение правил защиты могло бы тем самым косвенно усилить давление в сторону возвращения украинцев, чтобы либо обеспечить их участие в восстановлении страны, либо отправиться служить на фронт», — пишет газета.
При этом возвращение на Украину для многих беженцев будет означать отправку на фронт. Так, телеканал CNN в марте сообщал, что более половины из депортированных в прошлом году из США украинских мужчин после возвращения попали в ВСУ.
«Этот кошмар ЕС не нужен».
По словам аналитиков, Евросоюз хочет избавиться от украинских беженцев, чтобы снизить нагрузку на европейскую экономику и одновременно помочь Киеву с мобилизацией.
«Украинские беженцы — тяжёлая нагрузка на европейскую экономику, на социальную сферу. Поэтому европейцы пытаются выдавливать их обратно. Это, кстати говоря, касается не только украинцев, но и других беженцев. Но с Украиной есть ещё один фактор — необходимость поддержания мобилизационного ресурса Украины. В планах Брюсселя ещё как минимум два года поддерживать конфликт с Москвой, поэтому ВСУ понадобятся новобранцы», — пояснил в комментарии RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.
Схожей точки зрения придерживается и заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
«В Германии находится самое большое число украинских беженцев, оно приближается к 1,5 млн. Их приём лёг на плечи налогоплательщиков. Эта тема уже переходит в политическую плоскость: немецкие избиратели начинают задавать всё больше вопросов. При этом в ЕС есть консенсус, что войну с Россией нужно продолжать, но воевать должны сами украинцы. В связи с этим там постоянно обсуждается возможность ограничения приёма украинцев, подпадающих под мобилизацию», — отметил эксперт в беседе с RT.
Вместе с тем эксперт считает, что организовать массовую репатриацию украинцев из ЕС сегодня будет крайне проблематично, если вообще возможно.
«Пока в Европе существуют открытые границы, шенгенская зона, свободное передвижение людей, это просто невозможно. Брюссель хоть и выступает за поддержку Украины, но к миграционным катастрофам он не готов. Представьте, что может произойти: переселение украинцев из одной страны в другую. Гонимые сотни тысяч людей будут штурмовать вокзалы, бомжевать по улицам европейских городов. Весь этот кошмар ЕС не нужен», — утверждает Иван Скориков.
В свою очередь, Александр Камкин полагает, что в случае крайней необходимости в Евросоюзе всё же смогут найти механизмы для выдворения украинцев.
«Про депортацию пока речи не идёт, пока что происходящее можно назвать мягким выдавливанием. Но в случае острой необходимости ВСУ в людских ресурсах европейцы могут придумать какой-нибудь предлог для депортации. Грубо говоря, украинец украл в супермаркете булочку или перешёл улицу на красный свет — это уже правонарушение, которое можно использовать в качестве повода для выдворения», — резюмировал собеседник RT.