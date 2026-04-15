«Важно, чтобы они были там»: почему Мерц призвал украинских беженцев возвращаться домой

В конце марта телеканал ZDF frontal со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев заявил, что в ФРГ фиксируется увеличение притока украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Так, если в августе 2025 года в страну въехало менее 500 человек этой категории, то в сентябре их уже насчитывалось 5 тыс., а в октябре — более 6,6 тыс. Рост миграции связан с прошлогодним решением Киева снять ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.