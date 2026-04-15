ВМС США потеряли на Ближнем Востоке беспилотник за 240 миллионов долларов

Ранее РИА Новости сообщало, что 9 апреля американский беспилотник, вылетевший с базы Сигонелла на Сицилии, около 9.30 мск достиг Ормузского пролива, где после патрулирования и подачи сигнала бедствия в районе ОАЭ у него были зафиксированы сбои в работе транспондера. Примечательно, что активность БПЛА США в этом регионе наблюдалась и днем ранее, однако тогда полет был менее продолжительным.