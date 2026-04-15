МИД: более 60 тысяч россиян вернулись в Россию из ближневосточных стран

Он рассказал, что в первые дни резкого обострения ситуации трудности возникли у российских туристов в ОАЭ, где на тот момент находилось на отдыхе наибольшее количество россиян — более 50 тыс. человек.
«Однако 2 марта авиасообщение было восстановлено, и к 12 марта подавляющее большинство застрявших в Эмиратах туристов, чьи рейсы были ранее отменены, смогли вернуться на родину», — отметил дипломат.
Также Климов дал рекомендации россиянам, оказавшимся в зоне военного конфликта на Ближнем Востоке.
В генеральном консульстве России в Дубае между тем заявили, что все россияне, которые изъявили желание покинуть ОАЭ, смогли уехать из страны.