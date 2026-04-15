В ЕК признали стагфляционный шок в европейской экономике

Домбровскис: ЕС столкнулся со стагфляционным шоком из-за конфликта США и Ирана.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Европейская экономика столкнулась со стагфляционным шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого рост регионального ВВП замедляется, а инфляция, напротив, растет, признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«По сути, мы наблюдаем и сталкиваемся со стагфляционным шоком для европейской экономики», — сообщил он в интервью Блумберг на полях весенних встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

Чиновник заявил, что рост европейской экономики замедлится на 0,2−0,6 процентного пункта, а инфляция ускорится на более чем на 1 процентный пункт.

«Мы участвуем в дипломатических усилиях, чтобы положить конец этой войне… а также ослабить нынешние ограничения в поставках (энергоносителей — ред.), с которыми сталкиваемся», — заключил еврокомиссар.

Ранее во вторник главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил журналистам, что Европа рискует столкнуться с довольно сильным энергетическим кризисом, который потребует от властей поддержки бизнеса и населения.

Одновременно МВФ опубликовал прогноз, согласно которому затягивание конфликта на Ближнем Востоке и развитие мировой экономики по неблагоприятному сценарию могут привести к росту цен на нефть в два раза, а на газ — в три раза для Европы и Азии уже в 2026 году.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше