Вэнс заявил, что США настроены на переговоры с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты настроены на то, чтобы и дальше вести переговоры с Ираном, и считают, что Тегеран нацелен на заключение сделки с Вашингтоном. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Эту проблему за одну ночь не решить. Но да, считаю, что люди, с которыми мы сидим за одним столом, хотят заключить сделку. И я знаю, что президент США [Дональд Трамп] велел нам вести переговоры добросовестно. Это мы и делали. Это мы и продолжим делать», — утверждал Вэнс, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.
По его словам, США предлагают Ирану возможность «присоединиться к мировой экономике» в обмен на твердый отказ от возможности разработки ядерного оружия. «Вот такой он предлагает [Ирану] размен», — сказал Вэнс про американского лидера. «Мы будем пытаться вести переговоры и воплотить это в жизнь, потому что это было бы замечательно для мира, для нашей страны, для всех. Поэтому я буду биться над тем, чтобы это произошло», — отметил вице-президент.
«Я бы сказал, что мы добились в Пакистане большого прогресса», — подчеркнул при этом Вэнс, имея в виду переговоры с делегацией Ирана в Исламабаде. Он также выразил мнение, что спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, принимавший участие во встречах в Исламабаде, «по сути, управляет Ираном».
Кроме того, вице-президент уточнил, что, по оценкам Вашингтона, «прекращение огня сейчас сохраняется».