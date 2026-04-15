Песков сообщил, что ведётся подготовка к визиту Путина в Китай

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНР будут объявлены своевременно.

Источник: Аргументы и факты

Кремль ведёт подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Китай, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать сведения о возможной поездке российского лидера в КНР в мае.

«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — сказал представитель Кремля, слова которого приводят «Ведомости».

Напомним, 4 февраля помощник президента России Юрий Пронин проинформировал, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил Владимиру Путину совершить официальный визит в Китай в 2026 году. Главы государств провели разговор в формате видеоконференции. Путин принял приглашение Си Цзиньпина с благодарностью.

14 апреля в Пекин с двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он провёл переговоры с главой МИД КНР Ван И. Внешнеполитическое ведомство Китая распространило информацию, что, в частности, стороны обсудили подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина.

