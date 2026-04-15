Песков сообщил, что ведётся подготовка к визиту Путина в Китай

14 апреля в Пекин с двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он провёл переговоры с главой МИД КНР Ван И. Внешнеполитическое ведомство Китая распространило информацию, что, в частности, стороны обсудили подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина.