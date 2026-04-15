Вэнс считает одним из главных достижений США остановку поставок оружия Украине

Американский вице-президент уверен, что Вашингтон должен прекратить финансировать украинский конфликт.

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает остановку прямых поставок американского оружия Украине одним из главных достижений нынешней администрации.

«Я говорил, что нам следует прекратить финансировать войну на Украине. Понятно? И я, очевидно, по-прежнему так считаю», — подчеркнул он, выступая на форуме в Университете штата Джорджия. «И это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса. Так что это очень хорошо», — добавил вице-президент.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше