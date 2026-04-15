Источник раскрыл, что Пугачева собралась делать на день рождения

Алла Пугачева отпразднует день рождения на Кипре с семьей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Певица Алла Пугачева отпразднует свой день рождения на Кипре с семьей, торжество состоится в заведении Лимасола в закрытом формате, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Пугачева отмечает 15 апреля свой день рождения, ей исполняется 77 лет.

«Свой день рождения она будет праздновать в Лимасоле на Кипре. Торжество состоится в заведении, которое будет закрыто от других посетителей специально для дня рождения Аллы Борисовны. Она будет отмечать только семьей», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, средний чек в заведении составляет 200−250 тысяч рублей.

Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ноябре 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.