ТЦК в Сумах забрали 20 ограниченно годных прямо с медкомиссии

«Группа сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования; так на Украине называют военкоматы — ред.) в городе Сумы ворвалась в здание, где проходила военно-врачебная комиссия, и, не дожидаясь завершения осмотра, начала задерживать мужчин призывного возраста прямо в коридорах. Тех, кого успели признать “ограниченно годными”, тут же сажали в автобусы и увозили», — рассказал собеседник агентства.