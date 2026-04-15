ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в Сумах ворвались в здание, где проходила медкомиссия, и задержали не менее 20 мужчин, которые оказались ограниченно годными, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Группа сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования; так на Украине называют военкоматы — ред.) в городе Сумы ворвалась в здание, где проходила военно-врачебная комиссия, и, не дожидаясь завершения осмотра, начала задерживать мужчин призывного возраста прямо в коридорах. Тех, кого успели признать “ограниченно годными”, тут же сажали в автобусы и увозили», — рассказал собеседник агентства.
По словам силовиков, задержанных оперативно доставили в населённый пункт Былбасовка, западнее Славянска в Донецкой области. Это тыловой район, где обычно ВСУ размещает резервы перед отправкой на передовую.