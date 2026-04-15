Евродепутат Фернан Картайзер рассказал, зачем посетил Москву

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в разговоре с РИА Новости, что посетил Москву для демонстрации возможности дружбы между Россией и Западной Европой.

«Для меня важно показать моим присутствием, что есть альтернатива официальной политике (Евросоюза — ред.). Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой», — сказал он агентству на полях прошедшего Московского экономического форума.

Собеседник РИА Новости подчеркнул, что не видит для себя другого выбора по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия ищет добрых и взаимовыгодных отношений со всеми, в том числе со странами Европы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше