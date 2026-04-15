«Известия»: банки почти втрое ускорили закрытие отделений в 2026 году

Российские банки закрыли 483 офиса за первые три месяца 2026 года: показатель увеличился в 2,6 раза в годовом выражении.
Как рассказал «Известиям» основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря, такие цифры — это продолжение трансформации, которая идёт на рынке уже несколько лет.
«Темпы закрытия офисов растут уже несколько лет. В I квартале 2025-го число отделений упало на 185, в 2024-м — на 70, а в 2023-м — на 41. Наибольшая часть сокращений за весь прошлый год пришлась на “Сбер” — он ликвидировал более 900 офисов», — говорится в статье.
Уточняется, что тенденция связана с развитием цифровых сервисов: большую часть услуг можно получить дистанционно быстрее и с меньшими затратами.
По словам эксперта, также растёт и давление на издержки — несмотря на хорошие финансовые результаты, траты банков увеличиваются, и оптимизация физической инфраструктуры становится очевидным шагом.
В ноябре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф анонсировал в центральном аппарате финансового учреждения сокращение 20% неэффективных сотрудников.
