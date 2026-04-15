Вице-президент США Вэнс подтвердил отказ от поставок оружия на Украину

Соединённые Штаты прекратили закупки и отправку вооружения для нужд Киева, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Об этом политик рассказал в ходе выступления на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии.
Вэнс подчеркнул, что американское руководство предложило европейским партнёрам самостоятельно решать вопросы приобретения военной техники для Украины.
«Соединённые Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы только что вышли из этого дела», — заявил Вэнс.
Ранее Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере о возможных трудностях с поставками ракет для систем Patriot со стороны США.