Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент США Вэнс подтвердил отказ от поставок оружия на Украину

Соединённые Штаты прекратили закупки и отправку вооружения для нужд Киева, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом политик рассказал в ходе выступления на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии.

Вэнс подчеркнул, что американское руководство предложило европейским партнёрам самостоятельно решать вопросы приобретения военной техники для Украины.

«Соединённые Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы только что вышли из этого дела», — заявил Вэнс.

Ранее Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере о возможных трудностях с поставками ракет для систем Patriot со стороны США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше