Героическая оборона: «Атлетико» не дал «Барселоне» спастись, а ПСЖ вышел в полуфинале ЛЧ благодаря шести сейвам Сафонов

«Атлетико» потерпел поражение от «Барселоны» в ответном матче, но впервые за девять лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Мадридцы неудачно смотрелись в дебюте и позволили Ламину Ямалю и Феррану Торресу отличиться и сравнять счёт по сумме двух встреч. Однако по истечении получаса ответили редкой контратакой, которую точным ударом завершил Адемола Лукман. После перерыва каталонцы владели подавляющим преимуществом, однако гол Торреса отменили из-за офсайда. В свою очередь, ПСЖ на выезде одолел «Ливерпуль» благодаря дублю Усмана Дембеле. Лавры главного героя с форвардом разделил Матвей Сафонов, который совершил шесть сейвов и не пропустил в третьей игре турнира подряд.
Гол Лукмана и удаление Гарсии.
Перед «Барселоной» в ответном четвертьфинальном матче с «Атлетико» стояла крайне непростая задача — отыграть гандикап в два гола на выезде. За всю историю плей-офф Лиги чемпионов подобное удавалось только однажды. В 2019-м «Манчестер Юнайтед» в ⅛ финала уступил дома с аналогичным счётом — 0:2. Однако на выезде взял верх (3:1) и пробился дальше. Да и вообще всего семь раз одна из команд выигрывала противостояние после домашнего поражения.
Однако каталонцы верили в чудо и вовсю говорили о предстоящей «ремонтаде». Главный тренер Ханс-Дитер Флик призывал своих подопечных не думать о результате, а сосредоточиться на красивом футболе.
«У меня есть ощущение, что этот матч будет совсем не похож на предыдущие с ними, поскольку атмосфера на стадионе окажется невероятной. Болельщики знают, что им нужно, и нам придётся нелегко, но я верю в свою команду и в то, что мы способны добиться успеха — это реально, почему бы и нет?» — цитирует специалиста Mundo Deportivo.
Вместе с тем гости обвинили соперников в том, что те намеренно завысили высоту травы на «Метрополитано», чтобы усложнить им продвижение мяча. Флик также пожаловался на это делегатам УЕФА во время тренировки. Мадридцы же заверили, что газон соответствует нормам.
«Барселона» не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу устремилась вперёд. Не успел судья дать свисток, как на оперативное пространство вырвался Ламин Ямаль, но с его ударом низом справился Хуан Муссо. Защитники «Атлетико» под давлением ещё и допускали ошибки. Уже на четвёртой минуте Клеман Лангле попытался отдать пас назад вратарю, но подарил мяч Феррану Торресу. Тот бросил в прорыв Ямаля, и на этот раз форвард не упустил свой шанс.
Воодушевлённые каталонцы продолжили атаковать и вскоре вывели на рандеву с Муссо Дани Ольмо. Аргентинец вновь оказался на высоте. После этого хозяева сумели отодвинуть игру от своих ворот и немного успокоились.
Однако это ощущение оказалось обманчивым. На 24-й минуте сине-гранатовые сравняли счёт по сумме двух матчей. Теперь Ольмо выполнил проникающий пас в штрафную на ход Торресу, и тот пробил в дальний угол. А буквально в следующей атаке «Барселона» чуть не забила ещё. Ямаль вырезал отменную подачу в штрафную справа внешней стороной стопы, но Муссо парировал удар Фермина Лопеса головой. Вдобавок тот, падая, рассёк лицо о шипы бутсы голкипера.
Затяжная пауза явно была на руку подопечным Симеоне. Они пришли в себя и совершенно неожиданно воспользовались первой же осмысленной контратакой. Гризманн начал её отличной передачей из глубины. Маркос Льоренте совершил рывок по правому флангу и выполнил идеальный результативный прострел на Адемолу Лукмана.
Во втором тайме мадридцы стали действовать прагматичнее и заперлись в обороне, как это умеют делать только они. Но при возможности убегали в контратаки. Данная тактика полностью работала. После перерыва у соперников не имелось такого количества моментов, а Муссо не приходилось регулярно выручать.
Пожалуй, вспоминается лишь справедливо отменённый гол Торреса. В этом эпизоде Лангле в подкате заблокировал удар Гави с близкого расстояния, и мяч отскочил на партнёра, который отправил его в сетку. Но на повторе было видно, что Ферран находился в офсайде. В остальном мадридцы грамотно тянули время. На руку им пошло и рассечение брови у Маттео Руджери, которое итальянец получил в борьбе с Гави. Вдобавок тот получил горчичник.
Флик попытался спастись с помощью замен и бросил в бой Роберта Левандовски и Маркуса Рэшфорда. Однако рокировка Симеоне принесла куда больше пользы. Едва появившись на поле, Александр Сёрлот вынудил Эрика Гарсию фолить ценой прямой красной карточки. Защитник не уследил за рывком норвежца и сбил его с ног. Клеман Тюрпен сначала не удалил нарушителя, но, изучив повтор, изменил решение.
В концовке гости устроили финальный штурм, тем более судья добавил целых восемь минут. А штаб каталонцев выпустил Френки де Йонга, Рональда Араухо и Руни Барджи. Именно уругваец упустил единственный реальный шанс отличиться. После навеса с фланга он из убойной позиции пробил головой выше.
Таким образом, подопечные Симеоне прошли по краю и оказались на грани вылета, но всё-таки взяли верх по сумме двух встреч и впервые за девять лет пробились в полуфинал главного еврокубка.
Сейвы Сафонова и дубль Дембеле.
Перед «Ливерпулем» в преддверии ответной встречи с ПСЖ стояла аналогичная задача — отыграть гандикап в два гола. Но предстояло сделать это дома. На «Энфилде» красные творили и более запоминающиеся камбэки. Например, забили четыре безответных мяча «Барселоне» в полуфинале в 2019-м после поражения в Испании со счётом 0:3.
Но сейчас мало кто верил в хозяев, настолько велика разница в классе между командами. Парижане неделю назад вполне могли забить и больше, тогда как соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот Матвея Сафонова. С другой стороны, терять подопечным Арне Слота было нечего, ведь победа в ЛЧ оставалась последней возможностью спасти провальный сезон.
В итоге фаворитам пришлось потрудиться. Хотя дебют не предвещал для них никаких сложностей. Они регулярно создавали моменты у чужих ворот и вынуждали Георгия Мамардашвили выручать партнёров. Правда, отличиться не удалось.
Постепенно хозяева пришли в себя и стали тревожить Сафонова. Особенно усердствовал Александер Исак. В одном из эпизодов швед вырвался на рандеву с россиянином, но тот отразил удар ногой. Однако самый потрясающий сейв воспитанник «Краснодара» совершил по истечении получаса, когда умудрился среагировать на выстрел Милоша Керкеза буквально в упор. А Маркиньос не позволил добить мяч в сетку.
Во втором тайме давление на ворота парижан возросло, тем более на замену вышел Мохамед Салах. Но Матвей оставался начеку и не позволил отличиться ни египтянину, ни Райану Гравенберху, ни Рио Нгумоа. Вдобавок ему сопутствовало везение. Как-то раз он неудачно сыграл на выходе после очередной подачи с фланга, но Джозеф Гомес не попал в створ.
Пронесло гостей и в эпизоде с отменённым пенальти. На 64-й минуте рефери указал на точку в их штрафной за толчок в спину Алексиса Мак Аллистера. Но, сходив к монитору, изменил мнение.
А подопечные Луиса Энрике в концовке включились и дожали оппонентов благодаря контратакам. Причём дубль оформил Усман Дембеле. Сначала форвард подработал мяч под левую ногу и отправил его в сетку из полукружия штрафной. А в компенсированное время замкнул прострел Брэдли Баркола.
Но именно шесть сейвов Сафонова позволили ПСЖ продолжить защиту трофея. А сам он сохранил свои ворота в неприкосновенности в третьей встрече ЛЧ подряд. Наконец, стал первым российским вратарём, сыгравшим на ноль на «Энфилде».