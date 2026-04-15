Fox: Трамп считает войну с Ираном завершенной

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта с Ираном. Об этом сообщила телеведущая телеканала Fox News Мария Бартиромо, ссылаясь на его ответ во время общения.
По её словам, журналистка задала главе государства вопрос о том, можно ли считать противостояние между США и Исламской Республикой оконченным. В ответ Трамп дал однозначную оценку ситуации, указав, что считает этот этап завершённым.
Ранее Трамп заявлял, что ему всё равно, вернётся ли Тегеран к переговорам с Вашингтоном. Он также считает, что США «были очень дружелюбными» и не стали разрушать слишком много мостов.